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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كلام نهائي.. امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الجامعات بهذا الموعد

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ مع الأسبوع قبل الأخير لشهر رمضان المبارك .

 

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الامتحانات  تبدأ فى الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الثانى علي مستوي الكليات والجامعات، لافته إلى أن الامتحانات ستكون إلكترونية وهو النهج الذى اتخذته الكليه للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل، أن التصحيح يكون إلكترونيا أيضا والطالب يعرف نتيجته بمجرد انتهاء الامتحان.
 

وأضاف الدكتور هشام الحريري وكيل زراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحاته لصدى البلد أن امتحانات الميدتيرم تنعقد خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان ، لافته إلى أنه سيتم الإعلان عن جداول الامتحانات للطلاب على موقع الكلية وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد أنه تم تزويد الكلية بكاميرات المراقبة، لمواجهة الغش ومنعه تماما.
 

واليوم الدراسى يبدأ من الساعة 9 صباحا فى أيام رمضان وينتهى فى الساعة ال 4 عصرا  بمختلف الكليات وذلك حتى تكون هناك فترة زمانية كافية قبل الافطار خاصة للطلاب فى الأماكن البعيدة .

 

وبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 

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كلام نهائي.. امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الجامعات بهذا الموعد

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