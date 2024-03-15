سيف زاهر: الأندية الجماهيرية بخلاف الأهلي والزمالك تفتقر للموارد والإدارة

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أن الأندية الجماهيرية بخلاف الأهلي والزمالك غير موجودة في المنافسة على البطولات وبالدوري بسبب عدم وجود موارد مالية كبيرة تمكنه من الوصول لأبعد نقطة في المنافسة.

وأشار سيف زاهر، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تحويل الكرة لصناعة وتطويرها هو الشئ المهم الآن لكي يكون هناك فرصة على المنافسة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحاول وتعمل على تطوير كرة القدم في مصر، كما أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يسعى لتطوير الصناعة بأكملها.

وشدد سيف زاهر، على أنه لابد أن يكون هناك فكر مختلف بالأندية الشعبية ولابد من الاستعانة برجال الأعمال وأطراف أخرى، مؤكدًا أن إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية تعتمد دائمًا على شخص واحد، منوهًا بأنه في حالة عدم نجاح هذا الشخص يفشل النادي بأكمله.