دعاء أول جمعة في رمضان المبارك.. شهر القرآن والقيام

دعاء أول جمعة في رمضان المبارك، يعتبر شهر رمضان هو شهر القرآن والقيام ويحتفل المسملمون بأول جمعة فيه بكثر الدعاء، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء أول جمعة في رمضان المبارك بهدف التقرب إلى الله عز وجل والإكثار من طاعة الله عز وجل ويستحب أن يقول المسلم في دعاء أول جمعة في رمضان المبارك، اللهم اجعلني ممن يذكرك ذكر من لا يريد بذكره منك إلا ما هو لك.



اللهم اجعل غاية قصدي إليك ما أطلبه منك.

اللهم ا.ملأ قلبي بك فرحا، ولساني لك ذكرا، وجوارحي فيما يرضيك شغلا.

اللهم اجعلني ممن لك يعطي ولك يمنع، وبك يستعين وإليك يلجأ، وبك يتعزز ولك يصبر، وبحكمك يرضى.

اللهم اجعلني ممن يقصد إليك قصد من لا رجوع له إلا إليك.

اللهم اجعل رضائي بحكمك فيما ابتليتني في كل وقت متصلاً غير منفصل، واجعل صبري لك على طاعتك صبر من ليس له عن الصبر صبر إلا القيام بالصبر، واجعل تصبري عما يسخطك فيما نهيتني عنه تصبر من استغنى عن الصبر بقوة العصمة منك له.

اللهم واجعلني ممن يستعين بك استعانة من استغنى بقوتك عن جميع خلقك.

اللهم واجعلني ممن يلجأ إليك لجوء من لا ملجأ له إلا إليك، واجعلني ممن يتعزى بعزائك، ويصبر لقضائك أبدا ما أبقيتني.

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دعاء أول جمعة في رمضان لصديقتي

دعاء أول جمعة في رمضان لصديقتي، يعتبر شهر رمضان من أعظم شهور العام، وهو شهر البركة والكرم ، وتبحث بعض السيدات عن دعاء أول جمعة في رمضان لصديقتي ، خاصة وأن هذا الشهر الكريم هو شهر الدعاء والقرآن، ويستحب أن يدعوا المسلم لأخيه غير المسلم فالدعاء بظهر الغير مستجاب وفيه تقول اللهم أزهر روح صديقتي إن مسها يوماً ذبول اللهم أسعدها وأرزقها الفردوس الأعلى ووالديها وكل من تحب بدون حساب ولا سابق عذاب.

ومن كلمات دعاء أول جمعة في رمضان لصديقتي اللهم اجعل كل حلم يتمناه قلبها تشوفه عيونها وتعيشه واقع واحمِ قلبها من كل ضيق واحفظها لي واجعلها أسعد الناس.

اللهم استودعتك قلب صديقتي أن لا يمكث فيه حزن، استودعتك ابتسامة ثغرها، اللهم اسعدها وأرح قلبها واجعلها من أسعد خلقك يا رب.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِكَ ، وَكَشْفِ سَتْرِكَ ، وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ ، وَالانْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ .

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ ، لا أَحُصْي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي ، وَاسْتَجِبْ لِي بِبَرَكَةٍ

اللهم اجعل صديقتي من أسعد خلقك وبشرها بالأقدار السعيدة بقدر حبي لها واحفظها لي يا رب. اللهم أسعد قلب صديقتي واجعل الراحة في قلبها. اللهم يا رب أسعد قلب صديقتي فلانة وحقق أمانيها وأرح قلبها وأبعد عنها كل ضيق.

اللهمّ إن كان رزقها في السّماء فأنزِله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره وإن كان يسيراً فكثّره وإن كان كثيراً فبارك لها فيه برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

يا رب إنّها صديقتي التي أحب، اللهمّ لا تدع لها موضع ألمٍ إلّا وقد شفيته. اللهمّ طهر جسدها من التّعب، ربّ أستودعك إيّاها، اللهمّ اشفِها وعافِها يارب. اللهمّ اشفِ صديقتي بشفائك، وعافِها من بلائك، وانثر الرّاحة في جسدها، وألبِسها لباس الصّحة والعافية، فأنت الشّافي لا شفاء إلّا شفاؤك.

اللهمّ أبعِد عن صديقتي شر النّفوس واحفظها باسمك السّلام القدّوس واجعل رزقها مباركاً غير محبوس واجعل منزلتها عندك جنّة الفردوس. ربِّ بارك في عمرها ومالِها وصحتها، اللهمّ ارزقها الرّزق الحلال ولا تفجعها بعزيز يا رب العالمين. اللهمّ إن كان رزقها في السّماء فأنزِله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره وإن كان يسيراً فكثّره وإن كان كثيراً فبارك لها فيه برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

دعاء للميت أول جمعة في رمضان

” اللهم عبدك فلان، أنت خلقته إن تعاقبه فبذنبه، وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم صعد روحه في السماء، ووسع عن جسده الأرض، اللهم نور له في قبره، وأفسح له في الجنة، واخلفه في أهله، اللهم لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ” . ” اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده.

-اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وذكراننا، وإناثنا، وصغيرنا، وكبيرنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام

-اللهم اغفر له وصل عليه، وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم” . ” اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه” .

-اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار

اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً. اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل "إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب".

-اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين

-اللهمّ أدخلهم الجنّة من غير مناقشة حسابٍ ولا سابقة عذابٍ

-اللهمّ احم الموتى تحت الأرض، واسترهم يوم العرض، ولا تخزهم يوم يبعثون، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ

-اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام. اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان. اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.