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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية .. بدء تفعيل التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على قسم الطوارئ بالمستشفيات

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بها حيث تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، وقام بمتابعة سجلات التردد وتقديم الخدمة للحالات بغرفة الانعاش القلبي الرئوي، متابعاً بدء تفعيل التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على قسم الاستقبال والطوارئ، وتسجيل كافة بيانات الحالة، وبيانات الدخول، والتشخيص الطبي وخلافه.

 

ووجه وكيل الوزارة إدارة الطب العلاجي بالعمل على تفعيل ذلك في كافة المستشفيات التابعة للمديرية، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة لذلك، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تابع أعمال الصيانة الدورية الجارية بوحدة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلى الصناعى، وتغيير الفلاتر اللازمة لها بكفاءة، وسحب العينات اللازمة بعد الإنتهاء من الأعمال، حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

كما قام وكيل الوزارة بمراجعة تسكين بعض الأقسام الإدارية بالمستشفى، في الأماكن البديلة، والتأكد من الاستغلال الأمثل للأماكن المتاحة للخدمات الطبية، وتحقيق السيولة المطلوبة، نظراً لضيق الأماكن، وذلك لحين الإنتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية للمبنى الجديد للمستشفى المركزي، والمبني على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريباً، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليون جنيه، ويتضمن المبنى دور أرضي وخمس أدوار علوية، بقدرة استيعابية ١٩٢ سرير، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان، تنفيذاً لتعليمات معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بعد زيارته الأخيرة للمستشفى، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة المناظير والعناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية، حيث تسع عناية الجهاز الهضمي ٧ أسرة، كما تفقد العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع لعدد ٢٣ سرير وتعمل بكامل طاقتها، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، ومناظرة الملفات الطبية لهم، والتأكد من جودة الخدمة واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تأكد من تطبيق نظام الجودة 5S بالعناية المركزة.

كما اطمأن "مسعود" على انتظام العمل ببنك الدم التجميعي الجديد، وقسم المعامل الجديد، والذي قام معالي محافظ الشرقية يرافقه وكيل الوزارة بافتتاحهما في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للعمل بتكلفة تقديرية بلغت ٨.٥ مليون جنيه، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، وتوافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة للعمل، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم المعامل وبنك الدم التجميعي.

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