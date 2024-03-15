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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كرتونة البيض بـ 145 جنيهًا.. عروض مميزة بمنافذ وزارة الزراعة

صدى البلد

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لضمان حصول جميع المواطنين عليها، سعيا منها لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.


أسعار البيض 
-انخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من  140 لـ 145 جنيهًا  
-أما سعر كرتونة البيض الأبيض من 138 لـ 145 جنيهًا

-وتباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.

-كيف يمكن تخزين البيض؟


ينصح بتخزين البيض في الثلاجة بحيث تكون الجهة المدببة نحو الأسفل ما يسمح ببقاء (صفار البيض) في وسط البيضة.

-كيف نتعرف على البيض الفاسد؟

إذا كان طعم البيضة أو رائحتها غريبة فعادة ما يرجع ذلك إلى خطأ في التخزين، لأن قشرة البيضة تمتص روائح الأطعمة المحيطة بها بسرعة. إذا تم تخزين البيض في الثلاجة بجانب البصل، على سبيل المثال، فإنه لا يأخذ الرائحة فحسب بل يختلف أيضا مذاقه.


أسعار بعض السلع في منافذ وزراة الزراعة بحي الدقي:
-برطمان عسل نحل أبيض 100 جنيه

-علبة جبنة اسطنبولي 4 كيلو بسعر 320 جنيها
-علبة جبنة كيري نصف كيلو بسعر 45 جنيها
-شيكارة أرز 5 كيلو بسعر 135 جنيها
-كيلو أرز أبيض بسعر 28 جنيها
-كيس مكرونة بسعر 10 جنيهات
- 1 كيلو جبنة ثلاجة 85 جنيها

معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"


جدير بالذكر أن معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين منذ افتتاحه بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي ويحتوى المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة .

ويفتح المعرض أبوابه طوال الأسبوع ومستمر على مدار شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحي الدقي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بضخ واتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.

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