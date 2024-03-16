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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.7 ريختر فى شمال المغرب.. هلع فى الشوارع

أرشيفية
أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمالي المغرب، بحسب ما نقلته "الأناضول" عن مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب.

وقال مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء ناصر جبور، إن "الهزة سجلت في الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش، وبلغت قوتها 4.7 درجات".

وذكرت مواقع مغربية أن الهزة الأرضية ضربت عددا من مناطق شمالي المغرب مساء اليوم الجمعة.

وقالت إن الهزة "ضربت أساسا كلا من الحسيمة والناظور والدريوش وعددا من المناطق المجاورة كالعروي وسلوان وبني نصار.

وتحدثت عن "حالة من الهلع والخوف، خاصة في الحسيمة والمناطق المجاورة التي سبق لها أن عاشت فاجعة زلزال 2004. وخرج عدد من المواطنين إلى الشارع من شدة الخوف".

وذكر الموقع أن الهزة "أثارت الرعب في المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة التراويح في تلك اللحظة".

وفي 8 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفق وزارة الداخلية.

 

زلزال المعهد المغربي للجيوفيزياء المغرب

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