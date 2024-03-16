3000 دولار للأونصة|نجيب ساويرس يرفض الاستثمار في الذهب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تعتبر أسعار الذهب من بين المؤشرات الرئيسية التي تعكس حالة الاقتصاد العالمي وأشار رئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، نجيب ساويرس، إلى وجود عدة عوامل تؤثر في ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، ومن بين هذه العوامل تصاعد الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم. ففي الآونة الأخيرة، شهدت الأحداث السياسية والنزاعات المسلحة في مناطق مثل أوكرانيا وغزة واليمن وتوقف الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس اثر كثيراً على أسعار الذهب، حيث يشهد سوق الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في فترات الاضطراب والتوتر.

