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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتشرب سجاير في نهار رمضان..كلمة أنهت حياة مدير بـ التجمع|أصدقاء الضحية يكشفون التفاصيل

صدى البلد

التجمع.. استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال اصدقاء مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس، الذي لقي مصرعه على يد عامل بسبب سيجارة في نهار رمضان.

وشرح اصدقاء المجني عليه، في تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة حيث اكدوا أن الواقعة كانت يوم الثلاثاء الماضي في تمام الساعة الثامنة ونصف، وقبل الواقعة حصل خلاف بين المجني عليه والمتهم بسبب شرب الأخير للسجائر في نهار رمضان.

 

وأوضح اصدقاء مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس، أن المتهم تربص للمجني عليه واستل سلاح أبيض وهرب خلف الضحية وسدد له عدة طعنات منها طعنة استقرت في القلب.

 

التجمع الخامس


وكانت اصطحبت الأجهزة الأمنية، المتهم بقتل مدير كافتيريا داخل مستشفى بالتجمع الخامس لتمثيل جريمته للوقوف على ملابسات الواقعة تحرر محضر واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من المستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة تفيد استقبالها شاب مصاب بعدة طعنات وتم إيداعه في غرفة العمليات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وكلفت بإجراء تحريات المباحث وتبين أن المجني عليه يعمل مدير كافتيريا في مستشفى بالقاهرة الجديدة وأثناء عمله نشب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص في العمل.

واوضحت التحريات، أن المتهم تناول سلاح أبيض وسدد له عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسده أسفرت عن مقتله وفر هارباً، باجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم يعمل ايضا في المستشفي وتم ضبطه وبحوزته السلاح.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

و قررت النيابة، حبس المتهم بقتل زميله مديره في العمل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التجمع التجمع الخامس القاهرة الجديدة نهار رمضان مدير كافتيريا نيابة القاهرة الجديدة

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