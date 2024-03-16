صحفي: فحص 4 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

قال الكاتب الصحفي أحمد سعد المتخصص في قطاع الصحة: إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة انطلقت من شهر نوفمبر السابق وسوف تستمر الى الفصل الدراسي الثاني، والتي تستهدف الكشف على جميع طلاب المرحلة الابتدائية سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، وأيضا سواء المصريين أو غير المصريين المقيمين في مصر.

وأشار سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، إلى أنه تم اختيار الفحص الطبي على هذا العمر للطلاب لأن تلك الأعمار ينتشر فيه أمراض السمنة والأنيميا والتقزم؛ لافتا إلى أن هذه المبادرة تم إطلاقها منذ خمس سنوات على التوالي لهذه المرحلة للطلاب.

يتم تحويل المصابين بهذه الأمراض إلى لجان التأمين الصحي



وكشف المتخصص فى قطاع الصحة انه تم اكتشاف الالف الإصابات بالانيميا والتقزم والسمنة في هذه المرحلة الابتدائية للطلاب، موضحا أنه يتم تحويل المصابين بهذه الأمراض الى لجان التأمين الصحي لإجراء فحوصات طبية إضافية ويتمصرف العلاج اللازم، او وضع خطط علاجية للتغذية المناسبة لهذه الأمراض من قبل متخصصين.

وبين الصحفي أحمد سعد أنه منذ عام 2019 وتم فحص حوالي 10 ملايين وتم اكتشاف الالف الإصابات من هذه الأمراض، ولكن هذا العام قلت الإصابة منها.

وتابع: تم فحص 4 ملايين و478 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم».

وأوضح أن نسبة السمنة منتشرة فى المدن بسبب سوء التغذية وتناول الوجبات السريعة، بخلاف محافظات الصعيد فإن الأطعمة الأكثر انتشار هو الطعام الصحي مما يؤدى إلى قلة انتشار السمنة فى محافظات الصعيد.