بركات: حسام حسن ليس لديه حسابات.. يفكر في مصلحة المنتخب فقط

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة ليست لديه حسابات في اختيارات قائمة الفريق.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن ليست لديه حسابات في اختيارات المنتخب، لم يفكر في التوازن بين اللاعبين المستدعين من الأهلي والزمالك، هو يفكر فقط في مصلحة المنتخب".



وأضاف: "اختيارات أي مدرب لا ترضي الجميع، هناك أسماء كان من الصعب أن تتواجد في قائمة المنتخب، ولكن حسام حسن يوجه رسالة للجميع بأن اللاعب الذي سيجتهد سيتواجد في المنتخب، والعدالة أمر مهم".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًأ: "نتمنى التوفيق لحسام حسن في الفترة القادمة، فالمهمة صعبة، ويجب أن يحصل على فرصته الكاملة، ولا يمكن تقييمه خلال البطولة الدولية الودية فقط".