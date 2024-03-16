الزبير بن العوام .. لماذا بشره الرسول بالجنة ؟

الزبير بن العوام.. الأسدي القرشي، ابن عمة النبي محمد بن عبد الله (594م - 656م).

ولد سنة 28 قبل الهجرة، وأسلم وعمره اثنتى عشرة سنة، كان ممن هاجر إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، تزوج أسماء بنت أبي بكر وعمته هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد.

آلت الخلافة لولده الصحابي عبد الله بن الزبير ولم تقم للزبيريين دولة بعد مقتل عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير كغيرهم من البيوت القرشية الأمويين والعباسيين وغيرهم. وآلت إلى آل الزبير بعد ذلك سقاية زمزم نيابة عن خلفاء بني العباس واستمرت فيهم إلى اليوم.



شهد بدرا وجميع غزوات الرسول, وكان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص في فتح مصر وقد ساعد ذلك المسلمين كثيرا لما في شخصيته من الشجاعة والحزم. ولما مات عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة كان الزبير من الستة أصحاب الشورى الذين عهد عمر إلى أحدهم بشئون الخلافة من بعده.



كان من المهاجرين بدينهم إلى الحبشة تزوج أسماء بنت أبي بكر وهاجرا إلى المدينة، فولدت له أول مولود للمسلمين في المدينة عبد الله بن الزبير، ثم مصعب بن الزبير.

يعرف الزبير بن العوام بحواري الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الزبير يعتبر أحد العشرة المبشرين بالجنة.



سبب قلة روايته للحديث

كان حريصا على ملازمة رسول الله، إلا أنه لم يرو الكثير من الأحاديث؛ فعن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: قلت للزبير : ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا؟! قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".



كان الزبير من أمهر وأفضل الفرسان في زمانه وكان لا يجاريه في الفروسية إلا خالد بن الوليد فقد كانا الوحيدين الذين يقاتلان بسيفين يقودان الخيل برجلهما.

معركة بدر



عن الزبير قال: "لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى إلا عيناه, وكان يكنى أبا ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن نزعتها يعني الحربة فلقد انثنى طرفها" قال عروة: "فسأله إياها رسول الله فأعطاه"غريب تفرد به البخاري[3].



معركة أحد

بدأت معركة أحد وكان وقودها الأول حملة لواء أهل مكة بني عبد الدار، فخرج طلحة بن أبي طلحة وكان شديد الباس قوي البنية، فتقدم على جمل وسط الميدان ونادى للمبارزة، فلم يخرج أحد وساد صمت شديد، فوثب له الزبير بن العوام قبل أن ينيخ جمله حتى صار معه على الجمل ثم أسقطه أرضا وذبحه من رقبته، فكبر وكبر معه الرسول والمسلمون.

موقعة خيبر

تبارز في خيبر مع ياسر اليهودي أخو مرحب اليهودي الذي صرعه علي بن أبي طالب ومرحب اليهودي هذا بطل خيبر من يهود، خرج أخوه ياسر اليهودي للمبارزة فخرج له الزبير فقالت أمه صفية عمة الرسول: إذ يقتل الزبير ابني، فقال الرسول: بل ابنك يقتله، وفعلا صرع الزبير ياسرا.



مقتل الزبير

لما كان الزبير بوادي السباع نزل يصلي فأتاه ابن جرموز من خلفه فقتله، وسارع قاتل الزبير إلى علي يبشره بعدوانه على الزبير ويضع سيفه الذي استلبه بين يديه، لكن عليا صاح حين علم أن بالباب قاتل الزبير يستأذن، وأمر بطرده قائلا: "بشر قاتل ابن صفية بالنار". وحين أدخلوا عليه سيف الزبير قبله الإمام علي، وأمعن في البكاء وهو يقول: "سيف طالما والله جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله ".



ودفن (رضي على الله عنه) في البصرة في موقع يعرف الآن بإسمه.



وبعد أن انتهى علي من دفنهما ودعهما بكلمات أنهاها قائلا: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم: {ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين}. ثم نظر إلى قبريهما وقال: سمعت أذناي هاتان رسول الله يقول: "طلحة والزبير جاراي في الجنة".



وقتل الزبير بن العوام في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة، وله ست أو سبع وستون سنة.