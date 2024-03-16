حصلوا عليها بالغش والتزوير.. الكويت تسحب جنسيتها من 26 أجنبيا

ذكرت وسائل إعلام كويتية انه صدر اليوم مرسومين وقرارين بسحب الجنسية الكويتية من 26 شخصاً حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وشملت القرارات من اكتسب الجنسية معهم بطريق التبعية.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي أن إجمالي من سحبت الجنسية منهم ارتفع إلى أكثر من 36 شخصاً خلال نحو 10 أيام.

جاءت تلك التصريحات في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء القرار الصادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بفقدان الجنسية الكويتية من 6 أشخاص، بعضهم جنسيته بالتأسيس، وذلك استنادا على المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.



وذكر المصدر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أوشكت على الانتهاء من فحص ملفات تزوير للجنسية، وسترفع قراراتها على دفعات خلال الأيام المقبلة.

وشدد على صدور توصيات عليا للحكومة بإعطاء ملف التزوير أولوية قصوى وعدم التهاون مع اي مخالفة للقانون.