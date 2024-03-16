مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مصطفى محمد وحجازي

تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة، أبرزها أوساسونا ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني، ومانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد.

جدول مواعيد مباريات اليوم، السبت، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي:

وولفرهامبتون ضد كوفنتري سيتي - الساعة 2:15 مساءً. مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

بيرنلي ضد برينتفورد - الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 6. لوتون تاون ضد نوتينجهام فورست - الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2. فولهام ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

ريال مايوركا ضد غرناطة - الساعة 3 مساءً على قناة beIN Sports HD 3. أوساسونا ضد ريال مدريد - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1. خيتافي ضد جيرونا - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3. أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

مونزا ضد كالياري - الساعة 4 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 2. أودينيزي ضد تورينو - الساعة 4 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1. ساليرنيتانا ضد ليتشي - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1. فروسينوني ضد لاتسيو - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني:

يونيون برلين ضد فيردر بريمن - الساعة 4:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 9. فولفسبورج ضد أوجسبورج - الساعة 4:30 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1. ماينز ضد بوخوم - الساعة 4:30 مساءً. هايدنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 4:30 مساءً. دارمشتات ضد بايرن ميونخ - الساعة 4:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5. هوفنهايم ضد شتوتجارت - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

نانت (مصطفى محمد) ضد ستراسبورج - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4. لانس ضد نيس - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي: