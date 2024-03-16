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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: مباح للرجل يربي شعره ويعمله ديل حصان وضفرتين ..فيديو

صدى البلد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال رجل حول حكم إطالة الشباب الشعر وعمل ضفيرة وديل حصان؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم السبت: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده ضفيرة، ومباح للرجل إنه يربى شعره ويعمل ضفيرة، أو ضفرتين".

وأوضح: "يجوز للرجل انه يعمل شعره ديل حصان، زى ما بيسموها دلوقتى، لكن لازم ناخد لبالنا فى قاعدة عامة وهى الأمر بالعرف، فلما نلاقى الأمر ده بيعمل صدامات يبقى بلاش منه، علشان فى رفض مجتمعى له".

وتابع: "فى حاجة عندنا فى الشريعة اسمها المباح والمتاح، يعنى لنا لو جيت المسجد لابس ترينج علشان أدى درس واصور برنامج، يبقى أنا عملت مباح ولكن غير متاح مينفعش".

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برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

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