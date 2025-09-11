القبض على 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سيدة لإدارتها نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة ناد صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

تم استهداف النادي عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبطها وبصحبتها 3 سيدات، و4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.