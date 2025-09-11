سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون

أكدت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني أن زيارتها إلى القاهرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس ومصر، خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أنها نقلت تحيات رئيس الجمهورية التونسية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدوره ثمّن جهود تونس في مجالات الإصلاح والتنمية.

تركيز على الاستثمار والكفاءات والتوسع نحو إفريقيا

وأوضحت الزعفراني خلال مؤتمر صحفي، أن المحادثات مع الجانب المصري ركّزت على استغلال الفرص الاستثمارية، خاصة من خلال استثمار الأراضي المتاحة وتبادل الكفاءات بين البلدين، إلى جانب التفكير في إنشاء شركات مشتركة قادرة على التوسع في الأسواق الإفريقية، خصوصًا في غرب إفريقيا.

نحو عمل ميداني واتفاقيات اقتصادية ملموسة

وشدّدت الزعفراني على أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً ميدانيًا جادًا، خاصة في العلاقات الاقتصادية، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات الاقتصاد والتجارة والإصلاح الهيكلي، بما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري بين البلدين.