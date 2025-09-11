مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيرته التونسية | بث مباشر

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، منذ قليل اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبحث اللجنة العليا فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين .

و يعقبها توقيع عددٍ من الوثائق في مجالات ذات أولوية لكلا البلدين الشقيقين، ثم يفتتح رئيسا الحكومة فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في مصر وتونس.



وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر امس، بمطار القاهرة الدولي، سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، في بدء زيارة رسمية لمصر، لترؤس وفد بلادها في اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

ولدى وصولها إلى أرض المطار، جرت مراسم الاستقبال الرسمي، باستعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين لتونس ومصر، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس بعثة الشرف، وعددٍ من المسئولين.



