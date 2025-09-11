مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا ندعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وندين الاعتداء الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني، بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والدائم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.



وأوضح أن هناك عمل مشترك مع تونس لزيادة معدل الاستثمارات المباشرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري لا يلبي تطلعات الشعبين ونعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري لكي يصل إلى مليار دولار خلال عامين .

وأضاف أن حجم التبادل خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 500 مليون دولار، وأن هذا رقم صغير.

وأوضح أن اليوم تم توقيع مذكرات في الصحة والشباب والرياضة، والتجارة الخارجية، والاستثمار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، منذ قليل اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبحث اللجنة العليا فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين .

و يعقبها توقيع عددٍ من الوثائق في مجالات ذات أولوية لكلا البلدين الشقيقين، ثم يفتتح رئيسا الحكومة فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في مصر وتونس.



وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر امس، بمطار القاهرة الدولي، سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، في بدء زيارة رسمية لمصر، لترؤس وفد بلادها في اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

ولدى وصولها إلى أرض المطار، جرت مراسم الاستقبال الرسمي، باستعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين لتونس ومصر، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس بعثة الشرف، وعددٍ من المسئولين.



