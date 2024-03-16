عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة عن حكم زراعة الشعر: الصلع جزء من جمال الرجال

صدى البلد

توجه رجل بسؤال إلي الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم زراعة الشعر لعلاج الصلع؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم السبت: "الصلع جزء من جمال الرجال، والراجل لا يحتاج إلي الشعر، والحلق أفضل من التقصير في الحج، والشريعة حرمت على المرأة حلق شعرها وامرت فقط بقص قيد انملة".

وأضاف: "كان شعر النبى محمد صلى الله عليه وسلم طويلا وإكرام الشعر من السنة والجمال ولكن لا يصل الأمر إلى زراعة الشعر، ومن يزرع الشعر قبل معرفة الحكم ليس عليه إزالة الشعر".

صلاة تجعل بيتك يشع نورا في رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها طول الشهر

خاب وخسر من ضيعها.. أثمن 3 ساعات في رمضان يستجاب فيها الدعاء

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

على جمعة يوضح حكم زراعة الشعر على جمعة عن حكم زراعة الشعر الصلع جزء من جمال الرجال على جمعة الصلع جزء من جمال الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

عروض مغرية لـ لاعب الإسماعيلي الشهير فى أندية أوروبية

ترشيحاتنا

حريق استوديو الأهرام.. مدبولي: نتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحادث

شاهد.. اللحظة الأولى لاندلاع حريق استديو الأهرام في الجيزة |خاص

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الفهدة بنت عبدالله بن عبدالعزيز

تحمل مساعدات طبية وغذائية.. الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

داء السكري.. أعراضه وعلاجه وطرق تجنبه

شاهد على حريق ستديو الأهرام: كانوا بيصوروا مشهد والدنيا ولعت بسببه.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية على السحور .. شاهد

لا تشتروا هذه السيارات.. نشطاء يطلقون تحذيرات مثيرة للجدل

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

هذا ما قاله صحفيون أمريكيون كانوا على متن طائرة تنزل مساعدات لغزة| صور

فيديو

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

15 درجة فرقا| تحذير من تغيرات الطقس المفاجئة.. وهذا الموعد ذروتها

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ