علي جمعة عن حكم زراعة الشعر: الصلع جزء من جمال الرجال

توجه رجل بسؤال إلي الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم زراعة الشعر لعلاج الصلع؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم السبت: "الصلع جزء من جمال الرجال، والراجل لا يحتاج إلي الشعر، والحلق أفضل من التقصير في الحج، والشريعة حرمت على المرأة حلق شعرها وامرت فقط بقص قيد انملة".

وأضاف: "كان شعر النبى محمد صلى الله عليه وسلم طويلا وإكرام الشعر من السنة والجمال ولكن لا يصل الأمر إلى زراعة الشعر، ومن يزرع الشعر قبل معرفة الحكم ليس عليه إزالة الشعر".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.