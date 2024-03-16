القاهرة الإخبارية: جماعة الحوثي تستخدم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

كشف إياد الموسيمي مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل الانفجارات التي حدثت أمس في البحر الأحمر وتطورات الأحداث على مدار اليوم.

وقال إياد الموسيمي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الحوثي مستمرة في تنفيذ عملياتها، وتستخدم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

واسترسل: حادث الأمس كان قرب الحديدة حيث وقع انفجارين قرب سفينة ترفع علم جزر مارشال وكانت مملوكة لجهة أمريكية.

وأكمل: السفينة تعرضت لقصف صاروخي على بعد 76 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية، الحوثي تهدد أنها ستطور من عملياتها في المحيط الهندي والبحر الأحمر.