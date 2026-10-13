الصين وبوتسوانا ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة تعاونية إستراتيجية شاملة

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره البوتسواني دوما جيديون بوكو، اليوم الثلاثاء، خلال مباحثاتهما في بكين، الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة.

وأشار شي إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى الـ105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، والذكرى الـ60 لاستقلال بوتسوانا، مؤكدًا ضرورة أن يعزز الحزبان الحاكمان في البلدين التعاون بينهما، وأن يعمقا تبادل الخبرات في مجال الحوكمة.

وقال شي إن الصين تدعم بوتسوانا في اتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية، داعيًا الجانبين إلى مواصلة تطوير إطار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها سياسة الصين للإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بكين.

وأضاف أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع بوتسوانا في مجالات الاقتصاد الرقمي والزراعة وتربية الحيوانات وغيرها من القطاعات، إلى جانب تنفيذ مشروع للتعليم الذكي.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الصيني-البوتسواني والصيني-الإفريقي في مجال التعدين، أكد شي أن «موارد إفريقيا ملك لإفريقيا»، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أساس التعاون في هذا المجال.

وأوضح أن الصين مستعدة لتبادل خبراتها ومساعدة الدول الإفريقية في وضع خطط لتطوير قطاع التعدين تتناسب مع ظروفها الوطنية، كما ستشجع الشركات الصينية على نقل تقنيات خضراء تتلاءم مع الظروف الأفريقية.

وقال إن الصين ستواصل دفع التعاون الصيني-الإفريقي في مجال التعدين للارتقاء إلى مستويات أعلى في سلسلة القيمة، واستكشاف نماذج تمويل ميسورة التكلفة ومستدامة ومبتكرة.

وأكد شي أن موارد إفريقيا «ينبغي ألا تتحول إلى أداة للتنافس الجيوسياسي»، مشيرًا إلى أن الصين ترحب بالمساهمات الصادقة من جميع الأطراف في دعم التنمية الإفريقية، ومستعدة للعمل مع دول القارة لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وممارسة أنشطة الأعمال.