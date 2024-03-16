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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شهر الترقية.. عالم أزهري يوضح أهمية الصدقات في رمضان

عبد الحميد عمر احد
عبد الحميد عمر احد شيوخ الأزهر الشريف

قال الشيخ عبد الحميد عمر أحد علماء الأزهر الشريف إن شهر رمضان ايامه لن تعود ولا تعود الى يوم القيامة، فالله وصف هذه الأيام مستشهدا بقوله تعالي" أياما معدودة".

 زيادة الصدقات والخيرات فى شهر رمضان الكريم


ونصح الشيخ عبد الحميد من خلال لقائه ببرنامج "حنا لبعض"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية" نهال طايل " بضرورة التضرع إلى الله في شهر رمضان وزيادة الصدقات والخيرات، مؤكدا ان الله سبحانه وتعالي صفد شياطين الجن في هذا الشهر الكريم، مؤكدا أن هذه الأيام هي أيام ترقية ومنح حقيقية، لان الله يرقي الإنسان الى أعلي مراتب التقوي والإحسان.

 

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف معني مرتبة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مسترسلا ان الله تعالى يريد أن يعلي الإنسان ويرقيه ويمنحه ويعطيه ويستره في هذا الشهر الكريم.


وتابع: انه من دواعي وأسباب المغفرة في الحياة هي إطعام المسلم.. رواه الإمام صحيح الإمام الذهبي، ففي هذه الأيام المباركة يشعر فيها الإنسان بنعمه عليه، ويعطي الله تعالي الإنسان المنح الالهية، ذاكرا أهمية تفريج كرب المؤمنين، قائلا:" كل ما هو قصير في الحياة لا يحتمل التقصير".

 

واوضح شيخ الأزهر ان الرحمة الحقيقة في الوجود هي " ان ترحم لترحم"، مبينا ان الانسان لا يستر ستر حقيقي الا إذا ستر مؤمنا غيره، ولن يجبر الله قلبك الا اذا جبرت قلوب العباد في الحياة، فالله سبحانه وتعالي حينما خاطب رسوله صلي الله عليه وسلم  قال له :" وما ارسلنالك الا رحمة للعالمين" فإن الله تعالي  لم يقل وما ارسلنالك الا رحمة للمسلمين ولكن قال للعالمين وهذا هو منهج مؤسسة فاعل خير ، الانفاق على كل بني الأنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم.

شهر رمضان يوم القيامة الازهر الشريف معني مرتبة الإحسان مؤسسة فاعل خير

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