{وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}.. ثواب الكلمة الطيبة في شهر رمضان.. واعظ يكشف عنها

قال الشيخ سليم حمدي، واعظ بالأزهر الشريف، إن الكلمة الطيبة هي شجرة مورقة إذا وقعت بالقلوب أحيتها وفي النفوس أسعدتها وفي الصدور شرحتها، ولذلك يقول النبي (الكلمة الطيبة صدقة).

وأضاف سليم حمدي، في فيديو لصدى البلد، أنه لأهمية الكلمة الطيبة، ضرب الله بها مثلا في القرآن الكريم، فقال تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ).

وأشار إلى أن الكلمة الطيبة في حقيقتها هي بسمة الحياة وعطر الأفواه وهي بلسم الجروج وعنوان المتكلم ودليله ولباسه الساتر.

وأوضح، أن الله تعالى أمرنا بالتحلي بالكلام الطيب والقول الحسن، فقال تعالى {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} منوها أن التحلي بالكلام الطيب يكون مع القريب والبعيد والعدو والحبيب لتأثيره على النفوس.