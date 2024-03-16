شاهد.. محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بزفتى وطنطا ..صور

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بزفتى وطنطا .

بدأت جولة المحافظ بمتابعته أعمال رصف وتطوير طريق (نهطاي - الضبابشة) بطول ٦٠٠ متر وعرض ١٢ مترًا بتكلفة ٥ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران و الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلا عن تفقد توسعة مدخل قرية اخناواي.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش، الذي يُعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية على طريق "طنطا- السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي بكوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

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