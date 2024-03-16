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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول الدفعة الأولى من بعثة منتخب نيوزيلندا للكرة للمشاركة في الدورة الرباعية

صدى البلد

وصلت الدفعة الاولي من بعثة منتخب نيوزيلندا لكرة القدم برئاسة "روب بيكستوك" إلى القاهرة استعدادا لخوض بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة التى تنظم بواسطة الشركة المتحدة للرياضة .

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري.

بدأ منتخب مصر مرانه بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب وتسديد على المرمي .

يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ٢٢ مارس بمواجهة نيوزيلندا ، بينما تلعب تونس أمام كرواتيا على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم ٢٥ ، بينما يتقابل الفائزان يوم ٢٦ على لقب البطولة .

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