بعد تنحي رئيس وزراء هايتي | سلطة فارغة بالداخل .. وصاحب النفوذ يهرب خارج المدينة | والملايين تحت حكم العصابات

وافق رئيس وزراء هايتي على التنحي في محاولة لقمع العنف هناك، ولكن لا تزال هناك عقبات عديدة أمام ضمان الانتقال السلمي للسلطة إلى قيادة جديدة، ففي مدينة أسكتتها العصابات، يلاحظ الجميع ضجيج طائرة هليكوبتر تحلق فوق رءوسهم في الليل - وهي إشارة قصيرة إلى أن شخصا محظوظا للغاية تمكن من مغادرة بورت أو برنس، وقد تدهور الوضع بشكل حاد، وأعلن رئيس الوزراء المحاصر أرييل هنري قراره بالتنحي، لكن ليس من الواضح من سيملأ الفراغ أو متى، ولم يتم حتى الآن تشكيل حكومة انتقالية موعودة، كما أن الخطط الخاصة بإنشاء قوة لتحقيق الاستقرار بقيادة كينيا أصبحت في طي النسيان.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية، عبر فريق من مراسليها ذهب إليها بطائرة هليكوبتر، فنادراً ما يغادر الناس العاديون منازلهم في بورت أو برنس هذه الأيام، حيث تؤدي المعارك اليومية بين الشرطة والعصابات إلى تصاعد أعمدة من الدخان في الهواء، وتردد صدى طلقات الرصاص في الشوارع الهادئة، فالشوارع التي عادة ما تكون مكتظة بالسيارات والبائعين أصبحت فارغة، وسيارات الأجرة المطلية في المدينة نادرا ما تكون ممتلئة، وهنا نرصد كارثة شعب.

العاصمة محاصرة.. غلق كافة الطرق المؤدية لخارج المدينة

ويبدو أن العاصمة وكل سكانها واقعين تحت الحصار، حيث هناك عدد قليل من الأماكن المتبقية للذهاب، وقد أغلقت العصابات جميع الطرق المؤدية إلى خارج المدينة، وكذلك الوصول إلى الميناء، كما تم إغلاق مطار المدينة الدولي، وكانت جدرانه مليئة بثقوب الرصاص، فلا شيء يأتي أيضًا، وقد نفد الطعام من محلات البقالة في المدينة، ومحطات الوقود نفد منها الوقود، والمستشفيات تعاني من نقص الدم، ويسُمع دوي طلقات نارية في تلال المدينة، وفي الأسفل.

فيما تعمل الأمم المتحدة على إنشاء جسر جوي بين بورت أو برنس وسانتو دومينغو في جمهورية الدومينيكان المجاورة لنقل الإمدادات الحيوية إلى المدينة، ولكن في الوقت الحالي فإن الشيء الوحيد الذي يصل إلى بورت أو برنس هو طائرات الهليكوبتر الخاصة للإجلاء ــ وهو تذكرة مريرة بالتفاوت الصارخ الذي ابتليت به هايتي لعقود من الزمن، حيث يعيش أغلب الناس على أقل من 4 دولارات يومياً.

قوائم الفرار مليئة والمقعد الواحد بـ10 آلاف دولار

ويضع مئات الأشخاص أسمائهم على قوائم الفرار من بورت أو برنس جواً، حسبما قال العديد من الطيارين لشبكة CNN - وهي فئة صغيرة من الأجانب الأثرياء والدبلوماسيين الذين لديهم الموارد والشبكات اللازمة للتفكير في استئجار رحلة طيران خاصة حيث يمكن أن يكلف مقعد واحد حاليًا أكثر من 10،000 دولار، ويقول سكان بورت أو برنس إنه يمكن سماع أصوات طائرات الهليكوبتر بانتظام في المساء وفي الصباح الباكر، مع وجود فرق مسموع بين طائرات الهليكوبتر الخاصة الصغيرة التي تصل من جمهورية الدومينيكان وطائرات الهليكوبتر العسكرية الأكبر حجما التي يعتقد أنها تستخدم من قبل بعض البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يمكن لأي مبلغ من المال أو التخطيط أن يزيل خطر الطيران عبر منطقة حرب، ويقول الطيارون إنهم يشعرون بالقلق بشكل متزايد من القيام برحلات الإخلاء، ومن يوم لآخر، ليس من الواضح أبدًا متى ستكون الرحلة التالية ممكنة، ويقول طياران لشبكة CNN إنهما سمعا إطلاق نار أثناء قيامهما بعملية الإخلاء، وقال أحدهم: "عندما تسمع صوت الرصاص، فإنك لا تريد أن تفعل ذلك بعد الآن"، بينما قال آخر: "بقدر ما أشعر بالقلق، المدينة بأكملها تديرها العصابات"، وقد أظهر لشبكة CNN خريطة للزحف العمراني الكثيف في بورت أو برنس، حيث يقول إنه غير قادر على التنبؤ بالمكان الذي قد تأتي منه النيران.

80% من المدينة تحت سيطرة العصابات

وتخضع 80% من مدينة بورت أو برنس حاليًا لسيطرة العصابات، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، ودخلت هايتي في أزمة في بداية شهر مارس، حيث دعت العصابات إلى استقالة رئيس الوزراء هنري وحكومته، وللمرة الأولى، وفقاً لمصادر أمنية، بدأت العصابات والتحالفات المتنافسة في إحداث فوضى منسقة، وتقاسم الأراضي لتحقيق تقدم تكتيكي، وقد ردت الشرطة الوطنية في هايتي بشجاعة، ولكن بموارد محدودة، فلا يمكن أن يكونوا في كل مكان في وقت واحد - وهم أنفسهم غالباً ما يكونون أهدافاً، حيث تمت مهاجمة العديد من مراكز الشرطة أو إحراقها في الأسبوعين الماضيين.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن الأزمة الأمنية الحالية في هايتي هي الأزمة الأكثر إعاقة التي واجهتها منذ سنوات ــ وهي تصعيد لم يكن من الممكن تصوره في بلد عانى لفترة طويلة من العنف المزمن والأزمات السياسية والجفاف، الأمر الذي أدى إلى احتياج نحو 5.5 مليون هايتي ــ أي نحو نصف السكان ــ إلى المساعدة الإنسانية، وقد وصل هنري إلى السلطة دون انتخاب في عام 2021 بعد اغتيال رئيس هايتي آنذاك جوفينيل مويز، وشابت فترة رئاسته للوزراء أشهر من عنف العصابات المتصاعد، والذي أصبح أكثر حدة بعد فشله في إجراء انتخابات الشهر الماضي، قائلا إن انعدام الأمن في البلاد سيضر بالتصويت.

الأمل الأخير نشر قوات أجنبية

وفي يوم الاثنين، وفي ظل ضغوط هائلة للقيام بشيء ما لوقف العنف في بورت أو برنس، أعلن هنري استقالته.

وأضاف أنه سيسلم السلطة إلى مجلس انتقالي. ولكن بحلول نهاية الأسبوع، لم يكن المجلس قد تم تشكيله بعد، ولعل الأمل الأخير لـ بورت أو برنس يتمثل في نشر قوات أجنبية لتعزيز قوات الشرطة ومواجهة العصابات، في مهمة طلبها هنري، وبموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبقيادة كينيا.

وستكون استعادة السلام إلى الشوارع الخطوة الأولى نحو السماح لهايتي بإجراء انتخابات وانتخاب حكومة جديدة في نهاية المطاف. والحقيقة أنه عندما اندلعت أسوأ أعمال العنف في الأسبوع الماضي، كان هنري في كينيا للتوقيع على اتفاق لإرسال ألف من ضباط الشرطة الكينية إلى هايتي، ولكن مع استمرار الفوضى، تضاءلت الآمال بالنسبة لسلاح الفرسان في بورت أو برنس، وبعد إعلان استقالة هنري، قالت كينيا إن نشر قواتها سيؤجل، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة الهايتية.