ريال مدريد يحكم قبضته على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالفوز برباعية على حساب أوساسونا

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على حساب مضيفه أوساسونا بنتيجة 4-2، في ي إطار الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين 4 و64، وداني كارفخال في الدقيقة 18، وإبراهيم دياز في الدقيقة 61، وسجل هدف أوساسونا في الدقيقة 7، وايكير مونيوز في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد أوساسونا عند النقطة 36 في المركز العاشر.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الرياضي لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام أوساسونا، في إطار الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، تشواميني، أنطونيو روديجر، داني كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.