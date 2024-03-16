عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يحكم قبضته على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالفوز برباعية على حساب أوساسونا

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على حساب مضيفه أوساسونا بنتيجة 4-2، في ي إطار الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين 4 و64، وداني كارفخال في الدقيقة 18، وإبراهيم دياز في الدقيقة 61، وسجل هدف أوساسونا في الدقيقة 7، وايكير مونيوز في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد أوساسونا عند النقطة 36 في المركز العاشر.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الرياضي لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام أوساسونا، في إطار الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، تشواميني، أنطونيو روديجر، داني كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

طفرة جديدة في عالم الزراعة.. اكتشاف جديد ينعش سوق الدواجن في مصر

رسميا.. طاهر محمد طاهر يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات

موضوعات متعلقة

مفاجأة| تعرف على طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني بالقاهرة

تعرض للإصابة في التدريب| وفاة حارس منتخب موريتانيا محمد المختار

مفاجأة.. كوفنتري سيتي يقصى وولفرهامبتون من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وصول الدفعة الأولى من بعثة منتخب نيوزيلندا للكرة للمشاركة في الدورة الرباعية

تعدى على فتاة بالقوة.. نجم برشلونة ينتظر قرارا بإطلاق سراحه مؤقتا

الطقس هناك بارد| مبابي يرفض الانتقال لـ ناد إنجليزي كبير ويصدم جماهيره

خالد جاد الله: كنت أتمنى أن يواجه الأهلي هذا الفريق بدلا من سيمبا

خالد جاد الله: على حسام حسن دراسة بوركينا فاسو وغينيا بيساو من الآن

ترشيحاتنا

مئات المتظاهرين في تل أبيب يطالبون باستقالة نتنياهو

القاهرة تستضيف وفدًا أوروبيًا رفيعًا لمناقشة تعزيز التعاون

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

مفتي الجمهورية يكشف لـ"صدى البلد" أبرز الفتاوى الخاصة بأهل غزة في رمضان

ريال مدريد يحكم قبضته على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالفوز برباعية على حساب أوساسونا

رعب وصراخ باميلا كيك ومرام على بسبب كلب رامز جلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان |طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "صدفة"

لقاء العمالقة.. تعاون تاريخي بين هوندا ونيسان في السيارات الكهربائية

ملابس نانسي عجرم في أحدث ظهور لها تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ