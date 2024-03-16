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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعدى على فتاة بالقوة.. نجم برشلونة ينتظر قرارا بإطلاق سراحه مؤقتا

داني ألفيش
داني ألفيش

تشهد قضية داني ألفيش نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق، الثلاثاء المقبل، تطورا جديدا، ربما يصل لحد إطلاق السراح.

وتعقد محكمة برشلونة جلسة استماع، الثلاثاء المقبل، لتقرر ما إذا كان سيتم إطلاق سراح داني ألفيش أو الإبقاء عليه في السجن، بعد أن طلب دفاعه إطلاق سراحه لحين أن يصبح حكم إدانته باغتصاب شابة نهائيا.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة في محكمة برشلونة الوطنية، لتحديد ما إذا كان نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق سيحصل على إطلاق سراح مؤقت أم لا، وفقا لما ذكرته مصادر قضائية.

كانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن 4 سنوات ونصف بحق ألفيش صاحب الـ 40 عاما بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي في برشلونة ليلة 30 ديسمبر 2022.

وقضت محكمة برشلونة الوطنية أن يمضي ألفيش 5 سنوات تحت المراقبة عقب خروجه من السجن، وألزمته بتعويض قدره 150 ألف يورو للضحية وبحظر الاتصال معها أو الاقتراب منها لمدة 9 سنوات ونصف.

داني ألفيس برشلونة

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