مفاجأة| تعرف على طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني بالقاهرة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، المقرر له 5 أبريل في القاهرة.

ويقود اللقاء الحكم التشادي الحاجي محمد اللاهو، ويساعده إلفيس جاي من الكاميرون، وعبده هيرمان من كوت ديفوار، والحكم الرابع باتريس ماليازار من موريتانيا.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم الجابوني بيير أتشو، ويساعده أكونا ماكاليما من جنوب إفريقيا.

وكان كاف قد عين الحكم الجنوب إفريقي توم بونجيل، حكما للقاء الذهاب في تنزانيا المقرر له 29 مارس الجاري، بينما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويساعده مواطنه أحمد امتياز.

ومنح مارسيل كولر، مدرب الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة أسبوع تبدأ من اليوم، استغلالا لفترة توقف الدوري المصري الممتاز بسبب التوقف الدولي، على أن يستأنف بعدها الفريق تدريباته لخوض مواجهتي سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.