عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة| تعرف على طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني بالقاهرة

الحكم التشادي الحاجي
الحكم التشادي الحاجي محمد اللاهو

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، المقرر له 5 أبريل في القاهرة.

ويقود اللقاء الحكم التشادي الحاجي محمد اللاهو، ويساعده إلفيس جاي من الكاميرون، وعبده هيرمان من كوت ديفوار، والحكم الرابع باتريس ماليازار من موريتانيا.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم الجابوني بيير أتشو، ويساعده أكونا ماكاليما من جنوب إفريقيا.

وكان كاف قد عين الحكم الجنوب إفريقي توم بونجيل، حكما للقاء الذهاب في تنزانيا المقرر له 29 مارس الجاري، بينما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويساعده مواطنه أحمد امتياز.

ومنح مارسيل كولر، مدرب الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة أسبوع تبدأ من اليوم، استغلالا لفترة توقف الدوري المصري الممتاز بسبب التوقف الدولي، على أن يستأنف بعدها الفريق تدريباته لخوض مواجهتي سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

رسميا.. طاهر محمد طاهر يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات

موضوعات متعلقة

تعرض للإصابة في التدريب| وفاة حارس منتخب موريتانيا محمد المختار

مفاجأة.. كوفنتري سيتي يقصى وولفرهامبتون من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وصول الدفعة الأولى من بعثة منتخب نيوزيلندا للكرة للمشاركة في الدورة الرباعية

تعدى على فتاة بالقوة.. نجم برشلونة ينتظر قرارا بإطلاق سراحه مؤقتا

الطقس هناك بارد| مبابي يرفض الانتقال لـ ناد إنجليزي كبير ويصدم جماهيره

خالد جاد الله: كنت أتمنى أن يواجه الأهلي هذا الفريق بدلا من سيمبا

خالد جاد الله: على حسام حسن دراسة بوركينا فاسو وغينيا بيساو من الآن

خالد جاد الله: هذا الثنائي لن يكون له دور مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

أستاذ تفسير يكشف كيف تلاعب المتشددون بآيات القرآن لتحريم الغناء

أبو عاصي : الجهاد نشر تعاليم الإسلام بـ حُجج القرآن العقلية

باميلا كيك ومرام علي .. ضحيتا رامز جاب من الآخر حلقة اليوم

مفاجأة| تعرف على طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني بالقاهرة

نجوى فؤاد ممنوعة من الحركة لهذه الأسباب.. وتكشف عن أمنياتها بعد تاريخها الفني|فيديو

غدًا.. الحكم على 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الثانية»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء العمالقة.. تعاون تاريخي بين هوندا ونيسان في السيارات الكهربائية

ملابس نانسي عجرم في أحدث ظهور لها تثير ضجة| سعرها خرافي

الشات بين الشاب والفتاة وحكم الحب قبل الزواج.. 4 فتاوى لـ الشيخ علي جمعة تثير جدلًا

قتل ونهب لسكان دمشق .. كيف أحيا تيمورلنك إمبراطورية جده جنكيز خان

فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ