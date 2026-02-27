قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير يشيد بـ لاعبي بيراميدز.. تفاصيل
نائب ترامب يجتمع مع وزير الخارجية العماني وسط تهديدات أمريكية لإيران
4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا
السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
توك شو

أزهري: القوامة في الإسلام تكليف ومسؤولية للرجل لا تسلط على المرأة

القوامة في الإسلام
القوامة في الإسلام
محمد البدوي

تثير القوامة في المجتمعات العربية جدلًا واسعًا بسبب سوء فهم طبيعتها الشرعية والعملية، حيث يعتقد البعض خطأً أنها سلطة للرجل على المرأة أو وسيلة للهيمنة والتفوق.

القوامة في الإسلام

من جانبه؛ أوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، عبر لقاء مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت"، أن القوامة في الإسلام هي مسؤولية كبيرة وتكليف رباني يهدف إلى حماية الأسرة ورعايتها وإدارة شؤونها بما يتوافق مع الدين والعدل، وليس وسيلة للتسلط.

الحقوق والواجبات والمودة

 كما يوضح تمام أن العلاقة الزوجية تقوم على الحقوق والواجبات والمودة والرحمة، وأن التفوق عند الله لا يرتبط بالجنس بل بالتقوى والعمل الصالح.

تكليف ومسؤولية أمام الله

وأكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن القوامة ليست امتيازًا للرجل أو وسيلة لتسليطه على المرأة، بل هي تكليف ومسؤولية أمام الله، تتعلق بالحفظ والرعاية وإدارة شؤون الأسرة. وفي حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت" على قناة الناس، أوضح أن التفوق عند الله يكون بالتقوى والعمل الصالح وليس بالجنس، وأن القوامة مبنية على القدرة على النفقة وتحمل المسؤولية وليس على الاستعلاء.

القوامة والنفقة

وأشار تمام إلى أن العلاقة بين القوامة والنفقة تكاملية، فالنفقة واجب على الزوج وتُعتبر عبادة يؤجر عليها إذا أداها كما أمر الله، ويأثم إذا قصر فيها، مؤكداً أن الحقوق تقابلها واجبات والبيوت تبنى على التسامح والتفاهم.

 وأكد أن مشاركة الزوجة في النفقة ليست واجبًا شرعيًا بل فضل وإحسان منها يُثاب عليه، ويجب أن يُقابل بالشكر والاعتراف.

وشدد الدكتور تمام على أن القوامة لا تنفصل عن المودة والرحمة، مشيرًا إلى أن المودة تعكس الحب العملي، والرحمة تظهر في التغافل والإحسان عند التقصير. 

وحذر من استخدام القوامة كوسيلة للعنف أو السيطرة، مؤكدًا أن ذلك ناتج عن خلط بين الدين والعادات، وأن الفهم الصحيح للقوامة يقوم على شرع الله بعيدًا عن مفاهيم التفوق الذكوري، لتصبح العلاقة الزوجية نموذجًا للتكامل بين الرجل والمرأة.

القوامة المجتمعات العربية العلاقة الزوجية القوامة في الإسلام

