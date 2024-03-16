خالد يوسف: السوشيال ميديا شباك جديد.. بتخلق نجوم في غمضة عين

أكد المخرج خالد يوسف، أن هناك تأثيرا كبيرا من قبل السوشيال ميديا على مجال الفن، متابعًا: «بتخلق نجوم في غمضة عين، الميديا الشباك الجديد للسينما غيرت معادلة اللعبة بأكملها».

وأوضح "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السوشيال ميديا جعل النجاح مصنع وحالة مصنعة للنجاح وهناك من يدفعوا ملايين من أجل نجاح عملهم، منوهًا بأنه قبل السوشيال ميديا كان النجاح غير مصنوع، النجاح في عصر السوشيال ميديا افتراضي ومصنوع.

وأضاف أن السوشيال ميديا كان لها تاثير على الفن سواء إيجابية أو سلبية، مشددًا على أن الفنان يركز دائمًا مع الكمات التي ستنتشر على السوشيال ميديا، وأصبح مقدم على التركيز في الدور.

ونوه بأن السلطة المجتمعية التي تعبر عنها السوشيال ميديا اصبحت كبيرة جدًا وسيف على رقبة المبدعين أكثر من سلطة الدولة، موضحًا أن التعبير عن الفيلم أصبح من خلال نافذة السوشيال ميديا ومن الممكن أن ينتقدك بسبب مشهد.