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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. حبس «محمد ثروت» وسرقة الذهب من «روجينا»|صور

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 6

تصاعدت وتيرة الأحداث بالحلقة الـ 6 من مسلسل سر إلهي، بشكل كبير، بعد ما عثرت نصرة (روجينا) ذهب رجل الأعمال هارون (أحمد بدير)، تمت سرقتها منها بعد ذلك، هذا إلى جانب القبض على سعد (محمد ثروت)، زوجها السابق والذي تسبب في دخلها السجن وشهد عليها بالزور بقتل هارون.

بدأت الحلقة الـ 6 من المسلسل بعثور نصرة على ذهب هارون، ولكن كانت شاهيناز أرسلت المحامي الخاص بها (أحمد سلامة) مراقبتها، وبالفعل يكتشف أن نصرة، كانت تعمل مكان ذهب هارون وسرقته، كما تستطيع نصرة الهروب منه بضربه على رأسه ويفقد الوعي، ويساعدها في الهروب يحيى سليمان (أحمد مجدي) ويهربوا الاثنين بالذهب.

كما تتفق نصرة مع ابنة صديقتها نادية (ميمي جمال)، بالتجسس على تطليقها سعد (محمد ثروت) من خلال تهكير محموله الخاصة، وتنجح في ذلك، وتقوم بإرساله إخبارية للشرطة بأن سعد يقوم بالتجارة في السيارات المسروقة، ويتم القبض على سعد، وإعطائه أربعة أيام على ذمة القضية. 

وتفكر نصرة مع يحيي سليمان في كيفية إخفاء الذهب من أعين شاهيناز، يخططان لإخفاء الذهب داخل الرمل في سيارة نقل، لكي يتم نقله لمحافظة الإسماعيلية عند صديق والدها المقرب الذي يقدم شخصية الفنان القدير صلاح عبد الله، وبالفعل يتم نقل السيارة المحملة بالذهب ووضعها في إحدى المخازن بالإسماعيلية لكي يتم إخفاء الذهب.

ويفاجئنا المخرج رؤوف عبد العزيز والسيناريست أمين جمال، بـ حيرة جديدة يضعنا أمامها، وهي أنه بعد كل هذا التعب يتم سرقة الذهب، حيث تنتهي الحلقة بقيام نصرة ويحيي بإخراج الذهب من داخل الرمل، ولكن المفاجئة أنهم لم يجدوا الذهب يذهبوا مسرعين، لسائق السيارة، ولمحاولة الحصول على الذهب، مما يزيد من جرعة التشويق والإثارة حول مصيره نصرة هل تجد الذهب أم يضيع ولا تحصل عليه، ويكون كل ما فعله ضاع لنرى في الحلقات المقبلة ماذا سوف يحدث؟.


أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
مسلسل سر إلهي الحلقة 6
سر إلهي مسلسل سر إلهي روجينا أحمد بدير محمد ثروت أحمد سلامة أبطال مسلسل سر إلهي

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