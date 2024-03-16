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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات الأجهزة التنفيذية تحسباً لسقوط الأمطار في بورفؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد

أصدر  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة بمتابعة التنفيذ للإجراءات والإستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المدينة وذلك بناءً علي تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس خلال يومي الاحد والإثنين المقبلين.

 

جاءت تعليمات رئيس مدينة بورفؤاد تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسباً لإحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار ،وفي إطار التكليفات والمتابعة المستمرة  اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد في هذا الشأن

حيث أكد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بالمدينة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

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 ووجه رئيس مدينة بورفؤاد متابعة تطهير كافة بالوعات صرف الأمطار والتأكيد على سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياة للتعامل الفوري مع اية طوارئ  .  

وكلف رئيس مدينة بورفؤاد الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالتنسيق الكامل والفوري مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ مايلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة .

وأيضاً التنسيق أولاً بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإخطارها بأية معوقات او مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها 

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد لقيام مسئولي الكهرباء بالمدينة بالتأكد من كفاءة جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات ،مشيراً لأهمية توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه في المناطق الأكثر غزارة فى تراكمات مياه الأمطار .

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة ، للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الامطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني المدينة.

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