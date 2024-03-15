انطلاقة نحو السياحة العالمية .. تشغيل تجريبي لممشي ديليسبس فى بورسعيد | صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التشغيل التجريبي لممشي ديليسبس السياحي بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك استعدادا لافتتاح أعمال تطوير ممشى ديليسبس السياحي.

جاء ذلك بحضور لمياء الجيار رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد والجهات القائمة على المشروع.

انطلاقة نحو السياحة العالمية .. تشغيل تجريبي لممشي ديليسبس عقب تطويره فى بورسعيد 1000277435 1000277436 1000277437 1000277438 1000277439 1000277440 1000277441 1000277442 1000277443 1000277432 1000277433 1000277434

أشاد « محافظ بورسعيد » بأعمال تطوير ورفع كفاءة « ممشى ديليسبس السياحي » ، مؤكدا أن المنطقة بعد ما شهدته من تطوير على أعلى مستوى أصبحت من اهم المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس ،والتي تعتبر إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاءها في بورسعيد، لتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد .

وأضاف محافظ بورسعيد أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الممشى السياحي شهدت استكمال تطوير ممشى ديليسبس بطول 435م، كما شمل التطوير وجود أعمدة ديكورية، وشارع انترلوك، وبانوهات كريتال.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن منطقة ساحة مصر والممشى السياحي أصبحت أحدث المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وخاصة بعد أن اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية.