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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير محاضر عدم نظافة العجين ونقص وزن الرغيف بمخابز في بورسعيد

وكيل تموين بورسعيد
وكيل تموين بورسعيد

أجرى محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر رمضان 2024 جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمخابز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها فى صرف الخبز البلدى المُدعم خلال الشهر الفضيل. 

وخلال الجولة التفقدية لوكيل تموين بورسعيد حررت إدارة الرقابة  عدد من المحاضر للمخالفين بالمخابز البلدية التموينية منها ٤ تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين بالإضافة إلى تقريرين عدم نظافة أدوات العجين وتقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات .
 

وأكد وكيل تموين بورسعيد أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الانتاجية طبقا لمواعيد العمل المحددة يوميا وان حصص المخابز تصرف بشكل يومى وبالشكل المعتاد مما يوفر وصول الخبز المدعم للمواطنين بكل سهوله ويسر.
 

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وطمأن عوض المواطنين بمحافظة بورسعيد بتوافر كافة السلع الاساسية الغذائية والغير غذائية التى تكفى جميع المواطنين.
 

وكيل تموين بورسعيد يتفقد المخابز

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 وتابع وكيل تموين بورسعيد جولته بالمرور على الأسواق لمراقبة الصلاحيات ومدى سلامة السلع الغذائية والغير غذائية من الحبوب والبقالة والمجمدات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية
 

كما تضمنت الجولة المرور على عدد من البدالين والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية وصرف نقاط الخبز بصورة طبيعية والإطمئنان على السيستم الخاص بصرف نقاط الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.
 

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