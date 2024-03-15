تحرير محاضر عدم نظافة العجين ونقص وزن الرغيف بمخابز في بورسعيد

أجرى محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر رمضان 2024 جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمخابز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها فى صرف الخبز البلدى المُدعم خلال الشهر الفضيل.



وخلال الجولة التفقدية لوكيل تموين بورسعيد حررت إدارة الرقابة عدد من المحاضر للمخالفين بالمخابز البلدية التموينية منها ٤ تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين بالإضافة إلى تقريرين عدم نظافة أدوات العجين وتقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات .



وأكد وكيل تموين بورسعيد أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الانتاجية طبقا لمواعيد العمل المحددة يوميا وان حصص المخابز تصرف بشكل يومى وبالشكل المعتاد مما يوفر وصول الخبز المدعم للمواطنين بكل سهوله ويسر.





وطمأن عوض المواطنين بمحافظة بورسعيد بتوافر كافة السلع الاساسية الغذائية والغير غذائية التى تكفى جميع المواطنين.



وكيل تموين بورسعيد يتفقد المخابز 1000277336 1000277337 1000277328 1000277329 1000277330 1000277331 1000277332 1000277333 1000277334 1000277335

وتابع وكيل تموين بورسعيد جولته بالمرور على الأسواق لمراقبة الصلاحيات ومدى سلامة السلع الغذائية والغير غذائية من الحبوب والبقالة والمجمدات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية



كما تضمنت الجولة المرور على عدد من البدالين والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية وصرف نقاط الخبز بصورة طبيعية والإطمئنان على السيستم الخاص بصرف نقاط الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.

