مزق | أحمد حسن يثير قلق جماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

واصل إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "إبراهيما نداي يخضع لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان على إصابته.. اللاعب لم يشارك في المران الجماعي حتى الآن"



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

