في غياب ميسي| سواريز ينقذ إنتر ميامي من فخ «دي سي يونايتد» بالدوري الأمريكي

نجح لويس سواريز، في قيادة فريقه إنتر ميامي، للعودة إلى درب الانتصارات في الدوري الأمريكي للمحترفين، بالفوز 3-1 على مضيفه دي سي يونايتد.

وشهدت مباراة اليوم السبت، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

ووجد إنتر ميامي نفسه متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة 14 بهدف جراد ستراود، ولكن نجح الضيوف في تعديل الكفة، في الدقيقة 24 بتوقيع ليوناردو كامبانا، وبحلول الدقيقة 62، دخل لويس سواريز لأرض الملعب، لتنقلب المباراة تماما، ولم ينتظر سواريز سوى 10 دقائق لزيارة شباك أصحاب الأرض، قبل تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85، وعزز لويس سواريز، صدارته لهدافي الدوري الأمريكي للمحترفين برصيد 4 أهداف.

وبهذا الفوز، يستعيد إنتر ميامي، نغمة الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام إف سي مونتريال، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا.