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تكنولوجيا وسيارات

ميتا تعلق حساب الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة على منصتها فيسبوك

الصحفي الفلسطيني
الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة

علقت شركة ميتا حساب الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة على منصتها فيسبوك، وأوضحت الشركة عبر إشعار أن الحظر سيكون بشكل مؤقتًا مع إمكانية الحظر بشكل دائم. 

وشارك معتز عزايزة على حسابه بـ إنستجرام “لقطة شاشة” لرسالة من فيسبوك تقول إن الحساب الخاص به على المنصة قد تم تعليقه، وأنه ما يزال لديه حوالي 180 يوم من أجل استرجاعه، وإلا سيتم حظر الحساب الخاص به نهائيًا. 

وتقوم شركة ميتا بتعليق أو حظر الحسابات التي تخالف "السياسة الخاصة بها"، ولكن في الوقت نفسه يتم اتهامها من قبل المستخدمين وكذلك منظمات حقوقية بأنها تتبع “سياسة تتعمد إخفاء الآراء أو الصور ومقاطع الفيديو التي تتعارض معها”. 

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واستحوذ الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، والذي يبلغ من العمر 25 عامًا من قطاع غزة على اهتمام عالمي من خلال تصوير نفسه وهو يرتدي سترة صحفية وخوذة خلال الحرب الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 31 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر، زاد عدد متابعي عزايزةعلى إنستجرام بشكل ملحوظ من حوالي 30 ألف إلى أكثر 18.6 مليون، وبعد أشهر من توثيق الفظائع الإسرائيلية، غادر غزة عبر مصر إلى قطر. 

وفي منتصف أكتوبر العام الماضي، قررت ميتا حظر المحتوى المؤيد والداعم لحركة حماس على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، وأكدت الشركة أنها ستتخذ خطوات أخرى للحد من المحتوى العنيف أو المضلل على منصاتها.

وقالت الشركة حينها “نريد أن نؤكد مجددًا أن سياساتنا مصممة لمنح الجميع صوتًا مع الحفاظ على أمان الأشخاص على تطبيقاتنا.. نحن نطبق هذه السياسات بغض النظر عمن ينشر أو معتقداته الشخصية، وليس في نيتنا أبدًا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة”.

وفي وقت سابق، حذفت شركة “ميتا” الصفحة الخاصة بـ شبكة قدس الإخبارية (QNN) من على منصة فيسبوك، حيث قالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عملها على تكثيف محاربة ورصد المعلومات المضللة خلال الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة حماس. 

وتعد صفحة شبكة قدس الإخبارية، أكبر صفحة إخبارية فلسطينية على على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأوضحت الشبكة إن صفحتها على فيس بوك تضم 10 ملايين متابع وهي أكبر صفحة فلسطينية تعرض محتوى إخباري.

 

 

 

 

 

 

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