مجلس الصحفيين يوجه الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية

وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة للمرة الثالثة لعقد الجمعية العمومية فى ٢٩ مارس الجارى .

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين قد قرر الجمعة الماضية « ١٥ مارس ٢٠٢٤م » تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة» لعدم اكتمال النصاب القانوني .

وأوضح المجلس أن تأجيلها فى المرة الثانية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (٢٥٪) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «٣٥» من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠م بإنشاء نقابة الصحفيين.



توجيه الدعوة مرتين

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة مرتين للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «٩٨٦٦» صحفي لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى ۲۰۲۲/۱۲/۳۱م ، والسنة المنتهية في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱م، وتقرير مجلس النقابة عن عام ٢٠٢٣م، وفق المادة (٣٤) من قانون النقابة.