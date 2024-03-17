عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس الصحفيين يوجه الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية

صدى البلد

وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة للمرة الثالثة لعقد الجمعية العمومية فى ٢٩ مارس الجارى .

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة  خالد البلشي نقيب الصحفيين  قد قرر الجمعة  الماضية « ١٥ مارس ٢٠٢٤م » تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة» لعدم اكتمال النصاب القانوني .

وأوضح المجلس أن تأجيلها فى المرة الثانية   لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (٢٥٪) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «٣٥» من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠م بإنشاء نقابة الصحفيين.
 

توجيه الدعوة مرتين

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة مرتين للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «٩٨٦٦» صحفي لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى ۲۰۲۲/۱۲/۳۱م ، والسنة المنتهية في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱م، وتقرير مجلس النقابة عن عام ٢٠٢٣م، وفق المادة (٣٤) من قانون النقابة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

خلص الكلام... ناقد رياضي يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

تطورات أثارت القلق وأفجعت مُحبيه| هذا ما يحدث لـ اللاعب أحمد رفعت الآن؟

ترشيحاتنا

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

ماكرون: العمليات البرية في أوكرانيا قد تكون ضرورية

الصين في ذعر بسبب تخلفها عن سباق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

أنتظر الفجر في رمضان ويغلبني النوم قبله فهل عليّ إثم؟.. الإفتاء تجيب

مجلس الصحفيين يوجه الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية

محلل سياسي: نتنياهو يضر بمصلحة أمريكا في الشرق الأوسط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من شراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت.. هل يمكن بيعه أو استرداده؟

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ