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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

صدى البلد

تعد البسبوسة إحدى الوصفات والحلويات المحببة لدى الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني 

المقادير 


2 كوب دقيق  سميد 
1كوب سكر 
نصف كوب سمن او زبدة
1 كوب زبادى 
1كوب جوز الهند 
كيس بيكنج بودر

الشربات (القطر):-
2كوب سكر  + 2كوب ماء +نصف ليمونة وفانيليا 
نضع السكر والماء على النار حتى الغليان نضيف الليمون

 


الطريقة


فى وعاء نخلط السميد والبيكنج بودر وجوز الهند ونمزجهم جيدا

نضيف السمن والزبادى ونقلب جيدا  حتى يتكون خليط متجانس لا سائل ولا جاف

تدهن الصينية بالسمن ورشة من السميد ويصب الخليط ونضع على الوجه سودانى او بندق  بالتساوى حسب الرغبة

تدخل الفرن سابق التسخين حتى النضج وتاخذ اللون الذهبى

وتسقى بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن

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