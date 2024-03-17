هل تبادل الكلام العاطفي بين المخطوبين فى نهار رمضان يبطل الصوم؟

هل تبادل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصيام؟.. سؤال ورد للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب قائلاً:" إن هناك قاعدة تحكم الكلام بين الخاطب ومخطوبته وهو أن يكون الكلام بالمعروف، أى ليس فيها نوع من أنواع الابتذال أو خدش الحياء، ويكون الكلام فى إطار الأخلاق والقيم.

هل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصوم ؟

وتساءل: “هل التعبير عن الحب بيخرج عن المعروف؟”، فى أحوال يكون التعبير عن الحب معروف من الناس تبين أنها عزيزة على الآخر، وأن قلبها ميال له وأنه حريص على الجواز، لكن عندما يأخذ الكلام إتجاه آخر ويكون فيها تحريك للغرائز وأمور أخرى فهذا ليس من المعروف ولكنه مذموم.

وأشار إلى أن الصيام لا يبطل اذا حدث نوع من الكلام العاطفي بين الخاطبين، ولكن علينا ان نتقى الله ولا نتحدث بهذا الكلام، والصيام سيكون صحيحاً، وإن كان فى الكلام العاطفي بين الخاطبين قد يكون صاحبه فعل شئ يؤدي به الى المعصية.

دعاء للحبيب قبل الإفطار

(اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزق حبيبي حراما فطهره منه وأبعده عنه ويسر له الحلال وقربه منه، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعلني له حور عين الدنيا والآخرة، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة).

دعاء قبل الافطار للحبيب البعيد

( اللهم اسألك لقاء مع حبيبي البعيد).

( اللهم يا رب يا سميع يا مجيب يا رب اسألك أن تقرب لي ذاك البعيد عني والقريب لروحي اللهم حنن كل ما فيه لي وسخرني له وسخره لى واجمعنا بالحلال واسعد قلبي بقربه يارب ياحبيبي اللهم اجبرني يا جبار يا مغيث أغثني).