ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا بالسحور؟



يعتبر الفول وجبة أساسية في سحور رمضان ولذلك يجب أن تتعرف على ماذا يفعل الفول بجسمك عند تناوله يوميا؟.

وأشارت تقارير كلية العلوم الأمريكية أن زيادة البقوليات وتقليل اللحوم الحمراء يعزز صحتك.



وأضافت التقارير أنه يؤدي تناول الفول بانتظام إلى تعزيز جهاز المناعة لديك، فهو غني بالمركبات التي قد تعزز نشاط مضادات الأكسدة، وتُعد هذه المضادات ضرورية للدفاع المناعي لجسمك، لأنها تحارب الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا والأمراض، وجدت إحدى الدراسات المخبرية أن علاج خلايا الرئة البشرية بمستخلصات من الفول يزيد من نشاطها المضاد للأكسدة بنسبة تصل إلى.62,5%



بالإضافة إلى ذلك، يتوافر الفول على مركبات ثبت أنها تعزز قدرة مضادات الأكسدة القوية الغلوتاثيون في الخلايا البشرية، وتأخير شيخوخة الخلايا.



وفقا لما ذكره موقع Medical Express فان تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة في النظام الغذائي إلى الحد الأعلى للنظام الغذائي للصحة مع زيادة استهلاك البقوليات، مثل الفول و البازلاء والفاصوليا، يٌعد أمرًا آمنًا من منظور التغذية بالبروتين.



أظهرت دراسة أجريت في جامعة هلسنكي، أن الاستبدال الجزئي للحوم الحمراء والمعالجة، بالمنتجات الغذائية القائمة على البازلاء والفول يضمن تناول كميات كافية من الحموض الأمينية في النظام الغذائي و يؤثر سلبًا على العظام.