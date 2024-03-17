نسرين أمين: مسلسل «بابا جه» يُعيد الاعتبار لدور الأب

أكدت الفنانة نسرين أمين أن مسلسل "بابا جه" يعيد الاعتبار لدور الأب في الأسرة بعيدًا عن المال.

وتابعت نسرين أمين خلال مداخلتها لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية أن دورها في المسلسل جمع بين الشدة وخفة الظل وهي المعادلة التي طالما تمنت أن تصل للجمهور.

كما أشادت "أمين"، ببطل العمل الفنان أكرم حسني، لافتة إلى إشاعته جوًا من البهجة داخل الكواليس.

"بابا جه" من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني ونسرين أمين وكوكبة من الممثلين منهم محمود البزاوي ولافينيا نادر.

أكرم حسنى ونسرين أمين

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.