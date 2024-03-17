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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم أجزاء كبيرة من الطابق الأخير في مول بالقاهرة الجديدة.. فيديو

الدخان يتصاعد من
الدخان يتصاعد من داخل المول

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق هائل شب داخل مول تجاري بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة .

كانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مول تجاري شهير بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس.

تم توجيه رجال الإطفاء الذين تعاملوا مع البلاغ ، وتسبب تصاعد أعمده الدخان في احداث حاله من الفزع لدي رواد المنطقة .

وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للبنوك والمحال التجارية بالطوابق الثلاثة .

وتبين من الفحص الأولي ان النيران التهمت اجزاء كبيرة من الطابق الأخير بالمول ، وجاري الوقوف علي سبب الحريق لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

التسعين الجنوبي التجمع الخامس اطفاء القاهرة السيطرة على حريق الحماية المدنية القاهرة الجديدة مول تجاري

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