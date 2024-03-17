مبادرة صوتك مسموع تستجيب لشكوى إزالة إشغالات بمحافظة القاهرة

استجابت مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، لشكوى إزالة إشغالات بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة عبر مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لتلقي شكواي المواطنين والعمل على سرعة حلها.

حيث تلقت مبادرة "صوتك مسموع" علي وسائل التواصل الخاصة للمبادرة، شكوى إزالة إشغالات مقهى امام النادي الدبلوماسي في حي غرب القاهرة ..وعلى الفور تم التواصل مع رئيس حي غرب القاهرة وتم نزول حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإزالة أسباب الشكوى.

ودعا اللواء هشام آمنة المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء ، والتعديات على الأراضى الزراعية ، والقمامة ، والإشغالات ، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" الجديد (٠١٢٠٠٣٥٣١١١) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني [email protected] ، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .

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