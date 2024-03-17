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ديني

شومان: الأزهر سيظل مناضلا ضد الاحتلال إلى أن ينصر الله إخواننا بغزة وفلسطين

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان

قال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الأزهر الشريف بلغ اليوم ١٠٨٤ عاما، ظل خلالها حاملا للواء الإسلام وشريعته، حاميا للغة القرآن، وظل منارة للعلم يبصر الناس ويعلم أبناء المسلمين من دول العالم كافة، ليظل منارة للعلم، وجنديا مدافعا عن أوطان المسلمين، تتحطم في باحته أحلام الطغاة والمحتلين، لقن شيوخه الحملة الفرنسية درسا قاسيا لتجرؤهم على اقتحام باحاته، وعلى يد طالبه قتل قائدهم، وسيظل الأزهر مناضلا ضد الاحتلال إلى أن ينصر الله إخواننا الذين يقاومونه اليوم في غزة وفلسطين.

سيظل الأزهر مناضلا ضد الاحتلال إلى أن ينصر الله إخواننا في غزة 

وأضاف أمين كبار العلماء، خلال احتفالية الأزهر بمناسبة مرور ١٠٨٤ عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر، أن الأزهر الشريف في العصر الحاضر، ومن فوق منبره اجتمع الهلال والصليب لحماية الأوطان والدفاع عنها ضد المحتلين، وهو من سعى بالسلام بين الفرقاء، داعيا لرأب الصدع ونزع فتيل الحروب والحفاظ على بني الإنسان أيا كان لونهم أو جنسهم.

 

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وأوضح أن الأزهر الشريف بكامل هيئاته التي انطلقت من مشكاة الجامع الأزهر الشريف، منهل ينهل منه الجميع، فجامعة الأزهر صرح من أقدم الجامعات ما لم تكن أقدمها، وقطاع المعاهد الأزهرية المترامية خدماته التعليمية داخل مصر وخارجها سيظل رافدا للعلم، ومجمع البحوث الإسلامية سيظل لا يحرم  علمه ولا يمنعه عن أي بلد من بلدان العالم، وستظل هيئة كبار العلماء في عهديها القديم والجديد، ضمير العلم وحافظته، ولن نجد مؤسسة  على ظهر الأرض استطاعت أن تتناغم مع كافة المؤسسات الإسلامية وغيرها دون أن تفرط أو تحدث صداما إلا مؤسسة الأزهر الشريف، ونسأل الله -تعالى- ان يوفق إمامه الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للسداد والتوفيق والسير  بسفينة الأزهر إلى السلام بسلام.

الأزهر هيئة كبار العلماء الدكتور عباس شومان غزة تأسيس الجامع الأزهر

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