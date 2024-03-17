المؤبد لـ ترزي ملابس بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لترزى ملابس لإتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة "حشيش وهيروين" بدائرة مركز شبين القناطر.



وتضمن أمر الإحالة في القضيه رقم ۲۰۲۳/۸۵۹۸ / جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ١٤٠٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، بإتهام "محمد ع ع" ٤٢ سنة و ترزى ملابس ومقيم الجعافره مركز شبين القناطر، أنه أحرز غير الأحوال المصرح بها قانوناً، جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في الأحوال المثلج بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".