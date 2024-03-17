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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يكرم أقدم سيدة محفظة للقرآن الكريم بالغربية.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم الاحتفالية الكبرى التي نظمها الازهر الشريف بالمركز الثقافي  بطنطا، احتفاءً بمرور 1084 عاما على إنشاء الجامع الأزهر، صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء، بحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية ، العميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظة ،فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية ،والشيخ محمد عويس مدير منطقة وعظ الغربية، والقس كيرلس سمير كاهن كنيسة مارمينا ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، كافة القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والمحلية.

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وبدء الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة الذي أوضح خلالها دور الازهر في بناء الأجيال من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الثانوية ، ثم كلمة أ.د عبد الفتاح خضر عن علماء الازهر في المحافظة ودورهم في السلم والحرم ، عرض فيلم وثائقي عن الازهر الشريف ،وثم كلمة مدير منطقة الوعظ فضيلة الشيخ محمد عويس عن دور الازهر في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ،كم تم القاء كلمة عن دور المرأة وقت الازمات والحروب من واعظة بالأزهر الشريف ، وفقرة لفريق الانشاد بالمنطقة الازهرية ، وكلمة للقس كيرلس سمير ممثل بيت العائلة الكنيسة تحدث خلالها عن بيت العائلة ودوره في المحافظة والتعاون بين الازهر والكنيسة عامة وفي المحافظة خاصه ، وكلمة عن التعاون المشترك بين الازهر والاوقاف، وكلمة مسؤول أروقة الازهر عن دورها في نشر العلوم الشرعية والعربية وتحفيظ القران الكريم ، وكلمة عن دور الازهر في رعاية الطلاب الوافدين في الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية .

وفي كلمته قدم محافظ الغربية بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف علي كل ما يقدمه ويبذله من دعم للأزهر الشريف جامعا وجامعة ، ونشر قيم التسامح ومكارم الاخلاق بين الأمم والشعوب وتعليم الناس المحبة والوطنية مشيرا  إلى أن الأزهر الشريف هو جزء من الحضارة الإسلامية والعربية علي مر التاريخ منذ فجر الإسلام وأحد اعمدتها ، فالأزهر أصبح رمزا للإسلام والوطنية والعروبة .
كما قدم محافظ الغربية التهنئة لجميع الحاضرين بحلول شهر رمضان الكريم داعياً المولى- عز وجل - أن يديم علينا نعمة السلام والأمن في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعتمد على بناء وتنمية الإنسان. 
 

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وأشار رحمي إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأزهر الشريف في بناء الإنسان، حيث لم يقتصر دور تلك المؤسسة العريقة على تخريج العلماء الأجلاء على مدار التاريخ ، فهو جامع وجامعة تنير لجميع المسلمين طريق الوسطية ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم. 

واختتم الحفل بتكريم الشيخة روحية الجداوي اقدم محفظي القران الكريم بالغربية كما أهدى رئيس المنطقة الأزهرية درع المنطقة لمحافظ الغربية وذلك تقديرا على دعمه المستمر للمنطقة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس المنطقة بمناسبة الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف.

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أحمد عطا نائب محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا الدكتور طارق رحمي بين الأزهر والأوقاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات العليا والبحوث لمركز الثقافى بطنطا للقران الكريم

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