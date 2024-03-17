محافظ الوادي الجديد يتفقد الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه بتوسعة المدخل المؤدي لمبنى المحافظ وسرعة استكمال تركيب الإنترلوك بالطرق الداخلية، وإنهاء أعمال اللاندسكيب وساحة انتظار السيارات بمحيط مبنى مديرية التربية والتعليم. كما تابع التشطيبات بالخيمة البدوية المُلحقة، موجهًا بالبدء في أعمال التأثيث والفرش وتركيب الإضاءة الداخلية.