الضغط لن يمنعنا من النصر.. نتنياهو يهاجم بايدن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتقادات المتزايدة من قبل مسئوليها ضد قيادته وسط الحرب مع حماس، قائلا إن الضغط لن يمنع إسرائيل من تحقيق “النصر الكامل”.

وفي الأيام الأخيرة، أعرب كبار المسؤولين من الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، علناً عن إحباطهم من نتنياهو وحكومته.

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو بإيذاء إسرائيل بسبب العدد الكبير من الشهداء المدنيين في غزة، مؤكدًا “نسأل أصدقاءنا بالمجتمع الدولي إن كانت ذاكرتهم قصيرة ونسوا هجوم 7 أكتوبر”.

ولفت نتنياهو إلى أن خطاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن الانتخابات الإسرائيلية لم يكن مناسبا وفي غير محله، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الضغط العسكري على حماس.